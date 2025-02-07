Не перший випадок. У Повітряних силах підтвердили збиття КАБу у Запоріжжі

Українські військові змогли збити керовану авіаційну бомбу у Запоріжжі. Це вже не перший випадок збиття такого засобу авіаційного ураження.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Це вже не перший випадок збиття такого засобу авіаційного ураження", - сказав Ігнат.

Він зауважив, що керовані авіаційні бомби бувають різних типів, з різною бойовою частиною. Росіяни застосовують їх з літаків тактичної авіації, не заходячи в зону ураження нашої ППО - тобто вони запускають ці бомби з дистанції.

Однак Повітряні сили застосовують різні методи протидії тактичній авіації, що застосовує КАБи.

"Для протидії цій загрозі потрібен комплексний підхід - як використання засобів наземного ППО, так і авіаційної компоненти, щоб якнайдалі відганяти носіїв цих КАБів", - розповів він.

Однак у Повітряних силах не уточнили, у який спосіб вдалось уразити авіабомбу, яка вчора була збита над Запоріжжям. Там нагадали, що за 2024 рік ворог застосував проти України 39 950 керованих авіаційних бомб різних типів.

Що передувало

Напередодні у соцмережах поширилась інформація щодо того, що вранці четверга, 6 лютого, під час ворожої авіаційної атаки по Запоріжжю проти російської бомби було застосовано експериментальну зброю.

Також повідомлялось, що вчора, близько сьомої години ранку у місті було чути вибухи. Перед тим фіксувався пуск російськими окупантами керованих авіабомб у бік населеного пункту.