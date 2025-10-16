В сети написали о "первом ударе КАБом по Николаеву": что говорят Воздушные силы

В сети днем начало распространяться сообщение, что РФ якобы ударила по Николаеву КАБом с дальностью полета в 150 км. В Воздушных силах ВСУ раскрыли подробности атаки россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
В социальных сетях отмечают, что вражеская воздушная цель якобы пролетела более 150 км, а ее скорость достигала 500 км/ч.
Зато в Воздушных силах сообщили, что около 12:00 16 октября был зафиксирован пуск с самолета Су-34 из акватории Черного моря.
"Около 12.00 16 октября был зафиксирован пуск с самолета Су-34 из акватории Черного моря. Средство воздушного нападения было направлено в сторону города Николаев", - отметили в Воздушных силах.
Сообщается, что место падения установлено, предварительно без пострадавших. На месте работают соответствующие службы, которые устанавливают тип авиационного средства поражения.
Напомним, в феврале этого года российские оккупанты атаковали Запорожье авиационными авиабомбами.
После этого начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что в момент атаки украинским воинам удалось сбить КАБ. Он отметил, что это "уже не первый случай" уничтожения управляемых авиабомб украинскими защитниками.
Также вчера, 15 октября, стало известно, что Украина работает над противодействием российским управляемым авиабомбам. Для этого несколько компаний разрабатывают специальные дроны-перехватчики.
Украина написала сценарии, как применяются КАБы, и очертила результат, который хотела бы получить. После этого было получено 40 заявок. Их проверкой занималось жюри из экспертов НАТО и экспертов из Украины, которые занимаются противодействием КАБам.