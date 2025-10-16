В сети написали о "первом ударе КАБом по Николаеву": что говорят Воздушные силы

В социальных сетях отмечают, что вражеская воздушная цель якобы пролетела более 150 км, а ее скорость достигала 500 км/ч.

Зато в Воздушных силах сообщили, что около 12:00 16 октября был зафиксирован пуск с самолета Су-34 из акватории Черного моря.

"Около 12.00 16 октября был зафиксирован пуск с самолета Су-34 из акватории Черного моря. Средство воздушного нападения было направлено в сторону города Николаев", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что место падения установлено, предварительно без пострадавших. На месте работают соответствующие службы, которые устанавливают тип авиационного средства поражения.