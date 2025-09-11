ua en ru
Літо пройшло дуже погано. Скільки ресторанів в Києві може закритися до нового року

Четвер 11 вересня 2025 08:40
Літо пройшло дуже погано. Скільки ресторанів в Києві може закритися до нового року Фото: Ресторан у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва, Катерина Гончарова

У Києві цього року почалася хвиля закриття ресторанів, яка торкнулася навіть відомих закладів із постійною аудиторією. Кризова тенденція почалася наприкінці минулого і на початку цього року.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла ресторанний консультант та директор аналітичного центру "Ресторани України" Ольга Насонова.

"Це літо для більшості рестораторів пройшло дуже погано. Постійні обстріли, психологічний стан людей, економія грошей - усе це вплинуло. Додатково заклади витрачають великі кошти на підвищення зарплат персоналу та на продукти, ціни на меню не можна сильно підвищувати, бо люди перестануть ходити", - пояснила Насонова.

Експерт прогнозує, що до кінця року до 20% ресторанів у Києві можуть закритися через економічну стагнацію та зростання витрат. За її словами, ринок залишиться, але закриються як нові невдалі заклади, так і ті, що працювали довгі роки, але зараз ледь виживають.

"З десяти закладів залишаться умовно два успішних, ще 3-4 працюватимуть "в нуль". Решта будуть приймати рішення про згортання бізнесу. Проте ситуація може швидко змінитися - достатньо новин про стабілізацію фронту або можливий мир", - додала Насонова.

Вона також радить киянам підтримувати улюблені заклади.

"Якщо є заклад, який вам подобається, сходіть туди, запросіть друзів. Можливо, ваш візит допоможе йому залишитися на ринку", - говорить експертка.

Раніше РБК-Україна писало, що у серпні 2025 року український бізнес зберіг стримані оцінки економічної діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) залишився нижче нейтрального рівня 50 пунктів. Підприємства очікують помірне зростання цін і часткове скорочення персоналу, хоча будівельні компанії планують розширювати штат. Основними факторами впливу залишаються руйнування інфраструктури, витрати на відновлення та дефіцит кваліфікованих кадрів.

