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Чи здатна Росія повторити наступ на Чернігівську область: відповідь очільника ОВА

Чернігівська область, Вівторок 02 січня 2024 16:23
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Чи здатна Росія повторити наступ на Чернігівську область: відповідь очільника ОВА Фото: начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус (facebook.com Chaus Viacheslav)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація здатна протягом тижня-трьох сформувати достатній контингент для повторного наступу на територію Чернігівської області.

Про це розповів начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Росія сьогодні здатна дуже-дуже швидко, протягом тижня, двох-трьох сформувати контингент, достатній для повторного наступу на територію області. Вони це здатні зробити швидко, але чи вони це зроблять, чи ні - залежить, зокрема, від того на скільки ми будемо працювати з точки зору нарощування фортифікацій", - зауважив Чаус.

Він наголосив, що військові РФ, слідкують за діями України, та оборонними процесами військових.

"Вони (військові РФ, - ред.) все бачать, літають, де можуть, десь хтось їздить, ми ж цього не виключаємо. Вони розуміють ситуацію. Фортифікація 2023 року відносно фортифікації 2022 року - це зовсім інший рівень. Зараз ми й далі будемо підсилювати цей аспект. Чим більше ми це будемо робити, тим менша ймовірність повторного заходу ворога на територію Чернігівської області", - говорить начальник ОВА.

Чернігівська область

Від початку російського вторгнення майже вся область була захоплена окупантами країни-агресора. Попри це Чернігів, Ніжин, Прилуки та ще кілька міст тримали оборону і не були окуповані, проте зазнавали російських обстрілів.

3 квітня минулого року значна частина області аж до Чернігова була звільнена від окупантів, а до 6 квітня загарбники залишили область.

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