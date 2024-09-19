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В мережі масово скаржаться на проблеми з "Київстар": що відомо

Фото: користувачі "Київстару" масово скаржаться на проблеми зі зв'язком (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Користувачі найбільшого українського оператора електронних комунікацій "Київстар" масово скаржаться на збій. У деяких взагалі відсутній мобільний зв'язок.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на коментарі під постом "Київстар" на сторінці у Facebook.

Зокрема, в коментарях користувачі "Київстару" пишуть, що не можливо здійснити дзвінок, адже мобільний зв'язок відсутній. Такі проблеми зокрема спостерігаються у Харківській області, Черкасах, Кривому Розі, Чернігові та області, Запоріжжі, Кіровоградській області тощо.

"Де зв'язок? Чому немає інтернету і показує, що я в роумінгу? Харків", - пише одна з користувачів.

Натомість "Київстар" наразі не називає, що саме стало причиною такого масового збою. Втім, відповідає в коментарях, що "З боку компанії буде зроблено все можливе для поліпшення якості".

"На поточний момент дійсно можуть спостерігатися складнощі з покриттям. Наші фахівці вже працюють над усуненням", - заявили в компанії.

Додамо, що також абоненти скаржаться і на відсутність інтернету. 

Що відомо про попередній масовий збій у "Київстар"

Нагадаємо, що 12 грудня 2023 року зранку стався збій в мережі "Київстар". Згодом компанія заявила про хакерську атаку, яка спричинила проблеми з мобільним зв'язком та провідним інтернетом.

За два дні оператор увімкнув голосовий зв'язок та майже повністю відновив роботу домашнього інтернету, а 15 грудня увімкнув мобільний інтернет по Україні, включаючи 4G.

20 грудня в мережі знову спостерігалися проблеми в роботі оператора. Але наступного дня в компанії заявили, що повністю відновили всі базові сервіси, які постраждали через хакерську атаку. Там запевнили, що попри інцидент абонентська інформація та персональні залишилися у безпеці.

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