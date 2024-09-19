RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В сети массово жалуются на проблемы с "Киевстаром": что известно

Фото: пользователи "Киевстара" массово жалуются на проблемы со связью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Пользователи крупнейшего оператора электронных коммуникаций "Киевстар" массово жалуются на сбой. У некоторых вообще отсутствует мобильная связь.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на комментарии под постом "Киевстар" на странице Facebook.

В частности, в комментариях пользователи "Киевстара" пишут, что невозможно совершить звонок, ведь мобильная связь отсутствует. Такие проблемы, в частности, наблюдаются в Харьковской области, Черкассах, Кривом Роге, Чернигове и области, Запорожье, Кировоградской области и т д.

"Где связь? Почему нет интернета и показывает, что я в роуминге? Харьков", - пишет одна из пользователей.

"Киевстар" пока не сообщает, что именно стало причиной такого массового сбоя. Впрочем, отвечает в комментариях, что "Со стороны компании будет сделано все возможное для улучшения качества".

"На текущий момент действительно могут наблюдаться сложности с покрытием. Наши специалисты уже работают над устранением", - заявили в компании.

Добавим, что абоненты жалуются и на отсутствие интернета.

Что известно о предварительном массовом сбое в "Киевстар"

Напомним, что 12 декабря 2023 года утром произошел сбой в сети "Киевстар". Впоследствии компания заявила о хакерской атаке, вызвавшей проблемы с мобильной связью и интернетом.

Через два дня оператор включил голосовую связь и почти полностью возобновил работу домашнего интернета, а 15 декабря включил мобильный интернет по Украине, включая 4G.

20 декабря в сети снова наблюдались проблемы в работе оператора. Но на следующий день в компании заявили, что полностью восстановили все базовые сервисы, пострадавшие из-за хакерской атаки. Там заверили, что, несмотря на инцидент, абонентская информация и персональные остались в безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевстарзв'язокМобильный трафик