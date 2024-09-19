В мережі масово скаржаться на проблеми з "Київстар": що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на коментарі під постом "Київстар" на сторінці у Facebook.

Зокрема, в коментарях користувачі "Київстару" пишуть, що не можливо здійснити дзвінок, адже мобільний зв'язок відсутній. Такі проблеми зокрема спостерігаються у Харківській області, Черкасах, Кривому Розі, Чернігові та області, Запоріжжі, Кіровоградській області тощо.

"Де зв'язок? Чому немає інтернету і показує, що я в роумінгу? Харків", - пише одна з користувачів.

Натомість "Київстар" наразі не називає, що саме стало причиною такого масового збою. Втім, відповідає в коментарях, що "З боку компанії буде зроблено все можливе для поліпшення якості".

"На поточний момент дійсно можуть спостерігатися складнощі з покриттям. Наші фахівці вже працюють над усуненням", - заявили в компанії.

Додамо, що також абоненти скаржаться і на відсутність інтернету.