В сети массово жалуются на проблемы с "Киевстаром": что известно
Пользователи крупнейшего оператора электронных коммуникаций "Киевстар" массово жалуются на сбой. У некоторых вообще отсутствует мобильная связь.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на комментарии под постом "Киевстар" на странице Facebook.
В частности, в комментариях пользователи "Киевстара" пишут, что невозможно совершить звонок, ведь мобильная связь отсутствует. Такие проблемы, в частности, наблюдаются в Харьковской области, Черкассах, Кривом Роге, Чернигове и области, Запорожье, Кировоградской области и т д.
"Где связь? Почему нет интернета и показывает, что я в роуминге? Харьков", - пишет одна из пользователей.
"Киевстар" пока не сообщает, что именно стало причиной такого массового сбоя. Впрочем, отвечает в комментариях, что "Со стороны компании будет сделано все возможное для улучшения качества".
"На текущий момент действительно могут наблюдаться сложности с покрытием. Наши специалисты уже работают над устранением", - заявили в компании.
Добавим, что абоненты жалуются и на отсутствие интернета.
Что известно о предварительном массовом сбое в "Киевстар"
Напомним, что 12 декабря 2023 года утром произошел сбой в сети "Киевстар". Впоследствии компания заявила о хакерской атаке, вызвавшей проблемы с мобильной связью и интернетом.
Через два дня оператор включил голосовую связь и почти полностью возобновил работу домашнего интернета, а 15 декабря включил мобильный интернет по Украине, включая 4G.
20 декабря в сети снова наблюдались проблемы в работе оператора. Но на следующий день в компании заявили, что полностью восстановили все базовые сервисы, пострадавшие из-за хакерской атаки. Там заверили, что, несмотря на инцидент, абонентская информация и персональные остались в безопасности.
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