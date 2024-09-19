В сети массово жалуются на проблемы с "Киевстаром": что известно

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на комментарии под постом "Киевстар" на странице Facebook.

В частности, в комментариях пользователи "Киевстара" пишут, что невозможно совершить звонок, ведь мобильная связь отсутствует. Такие проблемы, в частности, наблюдаются в Харьковской области, Черкассах, Кривом Роге, Чернигове и области, Запорожье, Кировоградской области и т д.

"Где связь? Почему нет интернета и показывает, что я в роуминге? Харьков", - пишет одна из пользователей.

"Киевстар" пока не сообщает, что именно стало причиной такого массового сбоя. Впрочем, отвечает в комментариях, что "Со стороны компании будет сделано все возможное для улучшения качества".

"На текущий момент действительно могут наблюдаться сложности с покрытием. Наши специалисты уже работают над устранением", - заявили в компании.

Добавим, что абоненты жалуются и на отсутствие интернета.