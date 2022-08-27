UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Mercedes-Benz продаст свой завод в России

Фото: Mercedes-Benz выставил свой российский завод на продажу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz намерен продать свой завод по сборке автомобилей в Московской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.

Покупателем может стать российский дилер компании "Автодом". В Mercedes утверждают, что рассматривают разные варианты ведения бизнеса в РФ.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz хотел продать имущество своего дистрибутора "Мерседес-Бенц Рус" одному из российских дилеров и обсуждал передачу ему также и прав дистрибутора.

Если российская компания купит завод, она не сможет использовать его для сборки машин немецкой марки, поскольку для этого нужны поставки от большого количества авторизованных производителей компонентов, что невозможно без поддержки штаб-квартиры.

Завод, запущенный в 2019 году, не вернул вложения, поэтому концерн может сохранить возможность обратного выкупа площадки. В отчете Mercedes-Benz за второй квартал упомянуты риски экспроприации активов в РФ, а потери бизнеса в стране в легковом сегменте в январе-июне оценены в 658 млн евро.

Ранее мы писали, что около 8 тысяч премиальных автомобилей, предназначенных для российского рынка, заблокированы в бельгийском порту Зебрюгге в связи с санкциями, наложенными ЕС на Москву после ее вторжения в Украину.

Также сообщалось, что табачная компания Philip Morris намерена уйти с российского рынка до конца года.

Напомним, ранее сообщалось, что швейцарский производитель шоколада Lindt & Spruengli принял решение уйти с российского рынка из-за вторжения в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
MercedesСанкции против РоссииВторжение России в Украину