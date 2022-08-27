Mercedes-Benz продасть свій завод в Росії

Покупцем може стати російський дилер компанії "Автодом". У Mercedes стверджують, що розглядають різні варіанти ведення бізнесу в РФ.

Раніше повідомлялося, що Mercedes-Benz хотів продати майно свого дистрибутора "Мерседес-Бенц Рус" одному з російських дилерів і обговорював передачу йому також і прав дистрибутора.

Якщо російська компанія купить завод, вона не зможе використовувати його для складання машин німецької марки, оскільки для цього потрібні поставки від великої кількості авторизованих виробників компонентів, що неможливо без підтримки штаб-квартири.

Завод, запущений у 2019 році, не повернув вкладення, тому концерн може зберегти можливість зворотного викупу майданчика. У звіті Mercedes-Benz за другий квартал згадані ризики експропріації активів в РФ, а втрати бізнесу в країні в легковому сегменті в січні-червні оцінені в 658 млн євро.