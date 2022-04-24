8 тысяч премиальных машин для России застряли в Бельгийском порту из-за санкций, - WSJ

Около 8 тысяч премиальных автомобилей, предназначенных для российского рынка, заблокированы в бельгийском порту Зебрюгге в связи с санкциями, наложенными ЕС на Москву после ее вторжения в Украину.

Автомобили, среди которых многие премиальные модели Lexus, Cadillac и Mercedes-Benz, прибыли из Азии в первую неделю апреля. Они должны были быть перегружены на другие суда и в дальнейшем следовать в Россию, но попали под санкции, которые запрещают экспортировать транспортные средства стоимостью более 50 тысяч евро.

Через Зебрюгге ежегодно перевозят более двух миллионов автомобилей. Директор автомобильного терминала порта Марк Адриансенс рассказал, что кроме люксовых автомобилей в порту остаются и другие товары, подпадающие под другие санкции.