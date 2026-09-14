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Mercedes-Benz повідомив про пошкодження автоцентру в Одесі через удар РФ

12:45 14.09.2026 Пн
1 хв
Автосалони та сервісні дільниці компанії в Одесі продовжують працювати
aimg Анастасія Мацепа
Mercedes-Benz повідомив про пошкодження автоцентру в Одесі через удар РФ Фото: російська атака пошкодила частину підприємства УКРАВТО ОДЕСА (ДСНС)
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Російська атака пошкодила частину підприємства УКРАВТО ОДЕСА. Попри це, автосалони брендів MERCEDES-BENZ, KIA, DUCATI та MASERATI, а також сервісні дільниці продовжують працювати у штатному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Mercedes-Benz.

У компанії зазначили, що після російської атаки пошкоджено частину підприємства.

Водночас автосалони брендів MERCEDES-BENZ, KIA, DUCATI та MASERATI працюють у штатному режимі.

Також продовжують роботу сервісні дільниці мультибренду та MERCEDES-BENZ.

Для клієнтів компанія опублікувала контакти відділів продажу та сервісу:

  • відділ продажу – (048) 777 77 27;
  • відділ сервісу – (048) 728 27 18;
  • відділ продажу Mercedes-Benz – (048) 703 07 27;
  • відділ сервісу Mercedes-Benz – (048) 728 77 37.

Нагадаємо, ввечері 12 вересня Росія завдала удару по об'єкту логістичної інфраструктури Одещини. Унаслідок атаки постраждали дві людини, пошкоджено будівлю та вантажний автомобіль.

Вранці 13 вересня РФ здійснила атаку на Одесу. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, а також інші цивільні об'єкти. Попередньо було відомо про 20 постраждалих.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що ворог готує нову хвилю ударів по Україні одразу з кількох напрямків.
Зараз триває удар безпілотників по Одещині. Загроза зберігається і для інших областей.

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