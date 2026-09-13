ua en ru
Нд, 13 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

В Одесі різко зросла кількість постраждалих через атаку РФ, поранені діти

12:49 13.09.2026 Нд
2 хв
Ворог дедалі сильніше тероризує місто
aimg Юлія Капітонова
В Одесі різко зросла кількість постраждалих через атаку РФ, поранені діти Фото: Медики надають допомогу потерпілим в Одесі (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Вранці 13 вересня російські загарбники здійснили новий повітряний напад на Одесу - кількість постраждалих невпинно зростає протягом останніх кількох годин.

Про це заявив глава Одеської ОДА(ОВА) Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Про нову атаку ворога Лисак заявив близько 09:30. На той момент було відомо, що під удар потрапили житлові будинки.

За годину він уточнив, що відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок масованої ворожої атаки на місто.

"Є руйнування житлового сектору в декількох районах міста. Усі наслідки з'ясовуємо", - написав Лисак.

В Одесі різко зросла кількість постраждалих через атаку РФ, поранені діти

Наслідки атаки РФ на Одесу 13 вересня (Фото: odesaMVA)

Об 11:20 глава ОДА заявив, що вже дев'ять людей звернулися до медиків. Тоді ж він попередив, що кількість постраждалих може знову зрости.

В Одесі різко зросла кількість постраждалих через атаку РФ, поранені діти

Наслідки атаки РФ на Одесу 13 вересня (Фото: odesaMVA)

Як уточнив Лисак, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, а також інші цивільні об'єкти.

В Одесі різко зросла кількість постраждалих через атаку РФ, поранені діти

Наслідки атаки РФ на Одесу 13 вересня (Фото: odesaMVA)

"На місцях працюють комунальні та оперативні служби. Розгорнуті оперативні штаби, де мешканцям надають необхідну підтримку та консультації", - додав глава ОДА.

В Одесі різко зросла кількість постраждалих через атаку РФ, поранені діти

Наслідки атаки РФ на Одесу 13 вересня (Фото: odesaMVA)

Близько 12:00 стало відомо про 20 постраждалих внаслідок російських ударів.

В Одесі різко зросла кількість постраждалих через атаку РФ, поранені діти

Наслідки атаки РФ на Одесу 13 вересня (Фото: odesaMVA)

"Серед них - дві дитини: хлопчик 2010 року народження та дівчинка 2017 року народження. Ліквідація наслідків атаки триває", - наголосив Лисак.

Нагадаємо, РБК-Україна зібрало всю актуальну інформацію про наслідки нової масованої атаки РФ на різні регіони країни.

Також ми розповідали, що РФ ударила біля українсько-польського кордону в Ягодині.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна Росії проти України Одеса Атака дронів
Новини
РФ ударила біля українсько-польського кордону в Ягодині, - Сибіга
РФ ударила біля українсько-польського кордону в Ягодині, - Сибіга
Аналітика
Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech