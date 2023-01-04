Може привести до аварій: Мercedes-Benz довелось відкликати понад 100 тисяч авто

Автомобільному виробнику Мercedes-Benz довелось відкликати з продажу 125 тисяч авто через проблеми з люками. Це може призвести до масштабних аварій на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Мercedes-Benz.

Відомо, що під час виробництва авто було порушено технологію нанесення клею для кріплення кришки люка. Це призвело до того, що скляна панель та рама зсувного даху можуть бути з'єднані ненадійно.

При цьому власник машини може помітити несправність завдяки шуму вітру під час швидкої їзди.

"Через виробничі відхилення у постачальника скляні панелі могли бути склеєні без належного нанесення та/або вентиляції ґрунтовки", - сказано в повідомленні.

В Мercedes-Benz вирішили відкликати з продажу моделі авто C-класу, CLK, E-класу та CLS 2001-2011 років, а також безліч інших популярних авто:

C230/2002-2007

C240/2001-2005

C280/2006-2007

C320/2001-2005

C350/2006-2007

CLK320/2003-2005

CLK350/2006-2009

CLK500/2003-2006

CLK550/2007-2009

CLS550/2006-2011

E320/2005-2009

E500/2003-2006

E550/2007-2009

AMG C32/2002-2004

AMG C55/2005-2006

AMG CLK55/2003-2005

AMG CLS55/2006

AMG CLS63/2007-2011

AMG E55/2003-2006

AMG E63/2007-2009

E350/2006-2009

Окрім цього компанія пообіцяла відшкодувати витрати тим власникам авто, у яких виникне проблема з кришкою люку після закінчення гарантії.