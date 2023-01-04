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Може привести до аварій: Мercedes-Benz довелось відкликати понад 100 тисяч авто

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Німеччина, Середа 04 січня 2023 16:15
Може привести до аварій: Мercedes-Benz довелось відкликати понад 100 тисяч авто Фото: Мercedes-Benz відкликала з продажу 125 тисяч авто (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Автомобільному виробнику Мercedes-Benz довелось відкликати з продажу 125 тисяч авто через проблеми з люками. Це може призвести до масштабних аварій на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Мercedes-Benz.

Відомо, що під час виробництва авто було порушено технологію нанесення клею для кріплення кришки люка. Це призвело до того, що скляна панель та рама зсувного даху можуть бути з'єднані ненадійно.

При цьому власник машини може помітити несправність завдяки шуму вітру під час швидкої їзди.

"Через виробничі відхилення у постачальника скляні панелі могли бути склеєні без належного нанесення та/або вентиляції ґрунтовки", - сказано в повідомленні.

В Мercedes-Benz вирішили відкликати з продажу моделі авто C-класу, CLK, E-класу та CLS 2001-2011 років, а також безліч інших популярних авто:

  • C230/2002-2007
  • C240/2001-2005
  • C280/2006-2007
  • C320/2001-2005
  • C350/2006-2007
  • CLK320/2003-2005
  • CLK350/2006-2009
  • CLK500/2003-2006
  • CLK550/2007-2009
  • CLS550/2006-2011
  • E320/2005-2009
  • E500/2003-2006
  • E550/2007-2009
  • AMG C32/2002-2004
  • AMG C55/2005-2006
  • AMG CLK55/2003-2005
  • AMG CLS55/2006
  • AMG CLS63/2007-2011
  • AMG E55/2003-2006
  • AMG E63/2007-2009
  • E350/2006-2009

Окрім цього компанія пообіцяла відшкодувати витрати тим власникам авто, у яких виникне проблема з кришкою люку після закінчення гарантії.

Раніше ми писали, що Mercedes-Benz відключає підтримку сервісних програм у Росії, два місяці тому німецький виробник підтвердив звільнення з російського ринку.

Також німецький автовиробник Mercedes-Benz має намір продати свій завод зі збирання автомобілів у Московській області РФ.

Крім того, близько 8 тисяч преміальних автомобілів, призначених для російського ринку, заблоковані в бельгійському порту Зебрюгге через санкції, накладені ЄС на Москву після її вторгнення в Україну.

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