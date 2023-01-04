Может привести к авариям: Mercedes-Benz пришлось отозвать более 100 тысяч авто

Автомобильному производителю Mercedes-Benz пришлось отзывать с продажи 125 тысяч авто из-за проблем с люками. Это может привести к масштабным авариям на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Mercedes-Benz.

Известно, что при производстве авто была нарушена технология нанесения клея для крепления крышки люка. Это привело к тому, что стеклянная панель и сдвижная крыша могут быть соединены ненадежно.

При этом владелец машины может заметить неисправность из-за шума ветра во время быстрой езды.

"Из-за производственных отклонений у поставщика стеклянные панели могли быть склеены без надлежащего нанесения и/или вентиляции грунтовки", - говорится в сообщении.

В Mercedes-Benz решили отозвать по продаже модели авто C-класса, CLK, E-класса и CLS 2001-2011 годов, а также множество других популярных авто:

C230/2002-2007

C240/2001-2005

C280/2006-2007

C320/2001-2005

C350/2006-2007

CLK320/2003-2005

CLK350/2006-2009

CLK500/2003-2006

CLK550/2007-2009

CLS550/2006-2011

E320/2005-2009

E500/2003-2006

E550/2007-2009

AMG C32/2002-2004

AMG C55/2005-2006

AMG CLK55/2003-2005

AMG CLS55/2006

AMG CLS63/2007-2011

AMG E55/2003-2006

AMG E63/2007-2009

E350/2006-2009

Кроме этого, компания пообещала возместить расходы тем владельцам авто, у которых возникнет проблема с крышкой люка после окончания гарантии.