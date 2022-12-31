Mercedes-Benz відключив підтримку всіх сервісних програм у Росії

Mercedes-Benz відключає підтримку сервісних програм у Росії, два місяці тому німецький виробник підтвердив звільнення з російського ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motor .

Mercedes-Benz відключить підтримку більшості своїх програм на території Росії. Найближчим часом російські сервіси втратять доступ до діагностики, а також до настроювання систем і приладів автомобілів автоконцерну в онлайн-режимі.

Окрім цього, Mercedes-Benz тимчасово припинив відвантаження запчастин із Центрального складу. Ще у вересні повідомлялося, що деталі для автомобілів бренду росіяни замовляють приватно і чекають до півроку. При втраті ключа замовити дублікат стало зовсім неможливо, тому що їх випускають у Німеччині тільки з відома виробника, з яким російські дилери втратили зв'язок.