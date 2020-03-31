У мэра Монастыриска подтвердили коронавирус

У мэра города Монастыриск Тернопольской области Андрея Старуха подтвердили заражение коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

При этом он добавил, что вместе с ним тест сдавал его заместитель - Андрей Гладыш, и его тест оказался отрицательным.

"Сложно быть на передовой и остаться полностью невредимым. Только что лабораторный анализ подтвердил у меня положительный результат на COVID-19. У моего заместителя - Андрея Гладыша, с которым мы вместе сдавали анализы, результат отрицательный, он здоров", - сообщил Старух.

При этом он добавил, что чувствует себя хорошо и у него нет никаких симптомов.

"Последний месяц чувствовал себя хорошо, ни разу не было ни повышенной температуры, ни других симптомов. Жена и сын чувствуют себя нормально. Врачи утверждают, что большинство из нас перенесет это заболевание не чувствуя его", - добавил он.

Он также сообщил, что проведет две недели в самоизоляции и продолжит работать.

Напомним, по состоянию на утро 31 марта в Украине коронавирусом инфицировались 549 граждан. 78 из них находятся в Тернопольской области.

Кроме того, в Тернопольской области несколько медсестер написали заявления об увольнении после того, как 25 медиков заразились коронавирусом. На данный момент в больнице работает 10 врачей и около 15 медсестер.