ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Тернопольской области медсестры увольняются из-за заражения коронавирусом медиков, - замглавы РГА

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 21:13
В Тернопольской области медсестры увольняются из-за заражения коронавирусом медиков, - замглавы РГА
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На данный момент в госпитале работает 15 медсестер

В Тернопольской области несколько медсестер написали заявления об увольнении после того, как 25 медиков заразились коронавирусом. Об этом сообщает "Громадське".

По словам заместителя главы Монастыриской РГА Павла Дроня, вскоре в районе может возникнуть нехватка медперсонала, однако сейчас медиков достаточно.

"Несколько заявлений написано на увольнение. Они, видимо, будут уволены, если они не хотят работать, и будут приняты на работу другие... Работают десять врачей, которые задействованы в больнице, переоборудованной в инфекционный госпиталь, и примерно 15 медсестер", - сообщил Дронь.

Напомним, по данным Минздрава, больше всего в Украине коронавирусом COVID-19 болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет.

РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины в воскресенье, 29 марта, принял решение об обязательной обсервацию для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы для предотвращения распространения коронавируса на территории страны.

Ранее президент Владимир Зеленский прогнозировал три возможных сценария распространения пандемии коронавируса в Украине.

На Кипре ужесточили карантинные меры В ОРДЛО из России прибыла группа военных специалистов по вирусологии
Новости Украины Тернопольская областьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь