Луцьк за крок до безвладдя? Мер міста та секретар ради синхронно подали у відставку

02:37 25.03.2026 Ср
2 хв
На сайті міськради з’явилися документи, що нагадують "евакуацію" топменеджменту
aimg Оксана Гапончук
Міський голова Луцька Ігор Поліщук подав заяву про складання своїх повноважень. Разом з ним заяву написав і секретар міськради Юрій Безпятко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію документів на сайті міської ради напередодні сесії, яка запланована на 25 березня 2026 року.

Луцьк опинився на порозі серйозних кадрових змін: міський голова Ігор Поліщук ініціював дострокове припинення своїх повноважень. Відповідний проєкт рішення з’явився на офіційному сайті міської ради напередодні чергової сесії.

Що відомо на цей момент?

  • Офіційна підстава: В основі проєкту рішення лежить особиста заява Ігоря Поліщука. Мер просить звільнити його з посади за власним бажанням.

  • Процедура: Питання винесено на розгляд 90-ї сесії міської ради, яка розпочнеться 25 березня о 10:00. Долю відставки вирішуватимуть депутати шляхом голосування.

  • Наслідки рішення: Якщо депутати підтримають проєкт, повноваження мера припиняться того ж дня — 25 березня 2026 року. Також Поліщука буде виведено зі складу виконавчого комітету.

Грошові виплати та технічні деталі

Згідно з текстом документа, при звільненні міському голові мають виплатити грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічних відпусток, накопичені за період роботи, а також за додаткові дні відпочинку.

Дивна тиша в інфопросторі

Попри резонансність документа, на офіційних сторінках Ігоря Поліщука в соцмережах жодних пояснень чи анонсів відставки немає.

  • Останні публікації мера стосуються буденних справ: засідання ради ветеранів та вручення державних нагород родинам загиблих героїв.

  • Жодних коментарів щодо причин такого рішення очільник міста поки не надавав.

Що далі?

Остаточну крапку в цій історії поставлять депутати завтра вранці. Згідно із законодавством, у разі прийняття відставки, обов'язки міського голови зазвичай перейдуть до секретаря міської ради до обрання нового очільника громади.

