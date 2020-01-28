Мэр Уханя планирует подать в отставку в связи с коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По мнению мэра Уханя, решение закрыть Ухань было "действительно жестким"

Мэр Уханя Чжоу Сяньван, где произошла первая вспышка коронавируса 2019-nCoV, планирует подать в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Центральному китайскому телевидению (CCTV).

По мнению Сяньван, решение закрыть Ухань было "действительно жестким".

"Если это поможет сдерживанию распространения вируса, я хотел бы подать в отставку и принести таким образом свои извинения", - заявил мэр города.

При этом он добавил, что решение закрыть город с 10-миллионным населением было принято впервые в истории человечества.

"Мы закрыли город, чтобы сдержать распространение вируса, но боюсь, что тем самым заработали плохую историческую репутацию. Человеческие существа прошли через очень многие риски в процессе своей эволюции, такие, например, как черная смерть, моровая язва, оспа. Мы не можем предсказать, насколько серьезной будет нынешняя опасность, поэтому были вынуждены закрыть город", - заявил он.

Мэр Уханя рассказал о бесплатных продуктах, готовых обедах и медицинском обслуживании тем, кто находится под наблюдением или на карантине по месту жительства.

Он подтвердил случаи отказа водителей автотранспорта доставлять грузы в медучреждения из-за опасения заразиться.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ограничит авиасообщение с Китаем из-за коронавируса. Ожидается, что с 3 февраля между странами не будет прямых авиарейсов.

Как сообщало РБК-Украина, правительство Гонконга частично ограничит транспортное соединение с материковой частью Китая, чтобы сократить распространение нового коронавируса.