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Мер Уханя планує подати у відставку через коронавірус

Новини » Суспільство     28.01.2020 - 20:15
Мер Уханя планує подати у відставку через коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На думку мера Уханя, рішення закрити Ухань було "дійсно жорстким"

Мер Уханя Чжоу Сяньван, де відбувся перший спалах коронавіруcа 2019-nCoV, планує подати у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Центральному китайському телебаченню (CCTV).

На думку Сяньван, рішення закрити Ухань було "дійсно жорстким".

"Якщо це допоможе стримуванню розповсюдження вірусу, я хотів би подати у відставку і вибачитися", - заявив мер міста.

При цьому він додав, що рішення закрити місто з 10-мільйонним населенням було ухвалено вперше в історії людства.

"Ми закрили місто, щоб стримати поширення вірусу, але боюся, що тим самим заробили погану історичну репутацію. Людські істоти пройшли через дуже багато ризиків в процесі своєї еволюції, такі, наприклад, як чорна смерть, морова язва, віспа. Ми не можемо передбачити, наскільки серйозною буде нинішня небезпека, тому були змушені закрити місто", - заявив він.

Мер Уханя розповів про безкоштовні продукти, готові обіди та медичне обслуговування тим, хто перебуває під наглядом або на карантині за місцем проживання.

Він підтвердив випадки відмови водіїв автотранспорту доставляти вантажі в медустанови через побоювання заразитися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна обмежить авіасполучення з Китаєм через коронавірус. Очікується, що з 3 лютого між країнами не буде прямих авіарейсів.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд Гонконгу частково обмежить транспортне сполучення з материковою частиною Китаю, щоб скоротити поширення нового коронавіруса.

МАУ виконуватиме рейси до Китаю, але тільки в один бік У МОЗ розповіли про заходи щодо боротьби з коронавірусом
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