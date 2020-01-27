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Коронавирус обнаружили еще в одной стране

Новости » Происшествия     27.01.2020 - 20:41
Коронавирус обнаружили еще в одной стране
Иллюстративное фото (twitter.com/NoviniteEU)

Больная 43-летняя гражданка Китая прибыла на остров из китайской провинции Хубэй

Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, который вызывает пневмонию, обнаружили в Шри-Ланке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News 1st.

Сообщается, что больная 43-летняя гражданка Китая прибыла на остров из китайской провинции Хубэй (административным центром которого является город Ухань), он же является эпицентром заболевания.

"Женщина была госпитализирована в инфекционную больницу 25 января. В понедельник ее анализы показали положительную реакцию на коронавирус", - говорится в сообщении.

Напомним, вспышка вируса была впервые зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года, а потом распространилась на другие части Китая. По последним данным, от пневмонии, вызванной вирусом, погиб 81 человек. При этом количество больных превысило 2 835 человек.

Как сообщало РБК-Украина, китайские ученые установили, что вероятным источником коронавируса были дикие животные. Указывалось, что коронавирус был обнаружен в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о повышении угрозы распространение нового коронавируса на мировом уровне.

Антибиотики не действуют на коронавирус, - ВОЗ ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса
Новости Украины КитайвирусШри-Ланка
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