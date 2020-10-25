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Мэр Стамбула заразился коронавирусом

Стамбул, Воскресенье 25 октября 2020 12:47
Мэр Стамбула заразился коронавирусом
Фото: Экрем Имамоглу (facebook.com imamogluekrem)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 25 октября, мэр Стамбула (Турция) Экрем Имамоглу получил положительный результат теста на коронавирус. Сейчас он чувствует себя хорошо и начал лечение.

Об этом Экрем Имамоглу сообщил на своей странице в Twitter.

"Спасибо всем, кто проявил интерес. Берегите свое здоровье и будьте осторожными", - подчеркнул Імамоглу.

Напомним, сегодня советник вице-президента США Марк Шорт заразился коронавирусом, что повышает перспективу очередной вспышки заболевания в Белом доме.

Также РБК-Украина сообщало, что накануне президент Польши Анджей Дуда получил положительный результат теста на коронавирус.

Кроме того, министр иностранных дел Словении Анже Логар заразился коронавирусом, из-за чего глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс отправился на самоизоляцию.

Ранее сообщалось, что главу министерства иностранных дел Бельгии Софи Вилмс госпитализировали с коронавирусом. Она находится в реанимации.

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