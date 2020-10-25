ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Мер Стамбула заразився коронавірусом

Стамбул, Неділя 25 жовтня 2020 12:47
Мер Стамбула заразився коронавірусом
Фото: Екрем Імамоглу (facebook.com imamogluekrem)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 25 жовтня, мер Стамбула (Туреччина) Екрем Імамоглу отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Наразі він почуває себе добре і розпочав лікування.

Про це Екрем Імамоглу повідомив на своїй сторінці в Twitter.

"Спасибі всім, хто проявив інтерес. Бережіть своє здоров'я та будьте обережними", - наголосив Імамоглу.

Нагадаємо, сьогодні радник віце-президента США Марк Шорт заразися коронавірусом, що підвищує перспективу чергового спалаху захворювання в Білому домі.

Також РБК-Україна повідомляло, що напередодні президент Польщі Анджей Дуда отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Крім того, міністр закордонних справ Словенії Анже Логар заразився коронавірусом, через що глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс відправився на самоізоляцію.

Раніше повідомлялося, що голову міністерства закордонних справ Бельгії Софі Вілмс госпіталізували з коронавірусом. Вона знаходиться в реанімації.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Коронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся