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Президент Польши заразился коронавирусом

Варшава , Суббота 24 октября 2020 09:55
Президент Польши заразился коронавирусом
Фото: Анджей Дуда (flickr.com)
Автор: Максим Зайченко

Президент Польши Анджей Дуда получил положительный результат теста на коронавирус. Его самочувствие нормальное.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Блажей Спыхальский на своей странице в Twitter.

Польский президент сдал тест вчера.

"Дамы и господа, по рекомендации, президент вчера прошел тест на наличие коронавируса. Результат оказался положительным. Президент чувствует себя хорошо. Мы постоянно контактируем с соответствующими медицинскими службами", - написал он.

Отметим, с 11 по 13 октября Дуда находился с официальным визитом в Украине.

Напомним, накануне в Польше за сутки зафиксировали 10 040 новых случаев коронавируса, что является новым антирекордом заболеваемости. Умерли от болезни 130 человек.

Также РБК-Украина писало, что в Польше усилят карантин на фоне антирекорда по коронавирусу.

Кроме этого, ранее в Польше ввели так называемые часы для людей преклонного возраста, чтобы уменьшить риск их инфицирования коронавирусом.

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