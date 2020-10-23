Министр иностранных дел Словении заразился COVID-19

Фото: Анже Логар (flickr.com/latvianmfa)

Министр иностранных дел Словении Анже Логар заразился коронавирусом. Из-за этого глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс отправился на самоизоляцию.

Об этом сам Ринкевичс сообщил в Twitter.

Министр иностранных дел Латвии заявил, что их уведомили сегодня о положительном результате теста Логара, с которым у него была встреча в среду. Из-за этого Ринкевичс отправился на самоизоляцию, а обязанности будет исполнять дистанционно.

Также проверят здоровье других сотрудников МИД Латвии, участвовавших в мероприятиях во время визита министра из Словении.

Ранее сообщалось, что главу министерства иностранных дел Бельгии Софи Вильмес госпитализировали с коронавирусом. Она находится в реанимации.

Также РБК-Украина писало, что COVID-19 подтвердили у главы австрийского МИД Александра Шалленберга. Накануне он контактировал с главой МИД Бельгии.

Оба эпизода произошли после саммита глав МИД стран Евросоюза, который состоялся на прошлой неделе. Но после него ни Логар, ни Ринкевичс не ушли на самоизоляцию.