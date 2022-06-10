Мэр Николаева оценил масштаб и стоимость разрушений в городе

Власти Николаева провели оценки разрушений инфраструктуры в городе. Много домов разрушены вражескими обстрелами полностью и восстановлению не подлежат.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

"У нас повреждено 143 объекта коммунальной собственности - это школы, больницы, библиотеки, спортивные залы и тому подобное. И еще 282 многоквартирных дома, из которых четыре уже не подлежат восстановлению - они разрушены тотально", - сообщил мэр.

По его словам, также имеют повреждения 374 частных дома, из которых 36 разрушены до основания и не подлежат восстановлению.

"В целом по состоянию на 8 июня мы оцениваем городские повреждения на сумму более 450 миллионов гривен", - сказал Сенкевич.