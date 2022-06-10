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Мер Миколаєва оцінив масштаб та вартість руйнувань у місті

Фото: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич (mkrada.gov.ua)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Влада Миколаєва провела оцінки руйнувань інфраструктури в місті. Багато будинків зруйновані ворожими обстрілами повністю та відновленню не підлягають.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"У нас пошкоджено 143 об'єкти комунальної власності - це школи, лікарні, бібліотеки, спортивні зали тощо. І ще 282 багатоквартирних будинки, з яких чотири вже не підлягають відновленню - вони зруйновані тотально", - повідомив мер.

За його словами, також мають пошкодження 374 приватних будинки, з яких 36 зруйновано вщент і не підлягають відновленню.

"Загалом станом на 8 червня ми оцінюємо міські пошкодження на суму понад 450 мільйонів гривень", - сказав Сєнкевич.

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що повертатися до Миколаєва через ворожі обстріли поки що небезпечно. Влада навпаки рекомендує жителям покидати місто.

З початку повномасштабного вторгнення Росії з Миколаєва виїхали більше половини жителів. Однак точне число поки невідомо.

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Миколаїв