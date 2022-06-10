Из Николаева выехало более половины населения, - мэр Сенкевич

С начала полномасштабного вторжения России из Николаева выехали более половины жителей. Однако точное число пока неизвестно.

По его словам, из 480 тысяч жителей в городе осталось около 230 тысяч.

"Это мы смотрели за использованием воды и за вывозом мусора. В ближайшее время мы также хотим получить информацию от мобильных операторов с количеством мобильных телефонов, и тогда сможем более точно оценить, сколько людей уехало", - заявил он.