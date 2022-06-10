Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз

В интервью РБК-Украина мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал о том, как живет город в условиях постоянной угрозы от оккупантов, ожидается ли очередное наступление российских войск и о масштабах разрушений, которые они уже нанесли.

Оккупанты в первые недели войны несколько раз пытались взять Николаев, наступая с разных сторон. Все их попытки завершились поражением и разгромом. Нашим войскам и теробороне удалось оттеснить агрессора из города к админграницам Херсонской области. Однако это, очевидно, не заставило врага полностью оставить Николаев.

Несмотря на невозможность прорваться к городу по суше, агрессор, похоже, хочет нанести ему как можно больше ущерба. Уже три месяца Николаев находится под постоянными обстрелами ракет и артиллерии. И в последние недели удары по городу заметно возросли. От вражеских позиций его отделяет лишь несколько десятков километров.

Важность Николаева для агрессора заключается еще и в том, что он стоит на пути к Одесской области. И пока этот город стоит стеной и держит оборону, все планы Кремля проложить сухопутный коридор к Приднестровью невыполнимы.

– С чем вы связываете увеличение интенсивности обстрелов города?

– Прежде всего с тем, что россияне подтянули самоходные артиллерийские установки типа "Пион". Их дальность, в зависимости от снарядов, которые они используют, составляет до 47 километров. Они их перебрасывают из Крыма в Херсонскую область. Дальше вражеские войска подъезжают на безопасное для них расстояние к Николаеву и начинают стрелять. Они достают до двух районов – отдаленного района Корабельного и Ингульского района города Николаева.

На самой большой дистанции разлет этого снаряда от цели составляет около 500 метров. То есть они просто стреляют в направлении города, попадают по жилым районам и убивают мирных людей. Буквально четыре дня назад, 4 июня (разговор состоялся 9 июня, - ред.) погибло три женщины. Две на месте – они сидели у подъезда на лавочке. Одна проходила мимо них – ее скорая не довезла до больницы и она также умерла. Через два дня, 6 июня еще один человек погиб, когда он ехал в машине к себе домой в частном секторе. То есть обстрелы ведутся не по каким-то военным объектам, а просто в направлении города.

– Откуда, из каких населенных пунктов оккупанты обстреливают Николаев?

– Они выезжают из Херсона на 10-15 километров и оттуда стреляют в том радиусе, куда могут достать. Наша артиллерия бьет на 20-30 километров – она не достает до них. Поэтому они могут вот такое делать.

Но Силы спецопераций их достают. Уже было уничтожено несколько единиц этих "Пионов". Однако есть информация, что они еще подтягивают эти установки и накапливают их в Херсонской области.

Россияне палят по жилым домам в Николаеве (фото: пресс-служба Сенкевича)

– Видимо, "Пионы" они подогнали для того, чтобы добраться до Николаева. А какова цель этих постоянных обстрелов – чтобы запугивать, или, возможно, чтобы сдерживать подмогу из Николаева для наших войск, воюющих на Херсонщине?

– Думаю, что цель – атака по жилым кварталам, убийство людей, психологическая дестабилизация настроения мирных жителей и военных, а также демонстрация своего присутствия и возможностей их артиллерии.

– Видите ли вы в ближайшее время угрозу сухопутного наступления на город?

– На самом деле, мы уже три месяца готовимся к возможному наступлению. Копаемся, заливаем бетоном то, что нужно, готовим различные фортификационные сюрпризы к возможному нападению и, конечно, накапливаем войска для того, чтобы ударить в ответ.

Я не думаю, что что-то в ближайшее время изменится. Линия фронта находится на месте уже примерно месяц. Она немного движется туда-сюда, но существенно не меняется. Они также окапываются возле Херсона, они также ожидают нападения или наступления нашей армии. Все сегодня ожидают перемен на фронте. Я думаю, они наступят, когда дойдет летальное оружие дальнего действия из Соединенных Штатов и стран НАТО.

– Есть ли потенциальная угроза в ближайшее время высадки десанта – в Николаеве или в области? Ведь, вероятно, в случае высадки в области их целью все равно будет Николаев.

– Знаете, во время Второй мировой войны высадка десанта могла каким-то образом повлиять на ход войны. Но сегодня высадка десанта будет обречена. В Украине в целом и в Николаевской области в частности столько вооруженных людей – и они вооружены не просто автоматами Калашникова, а более тяжелым оружием – так что этот десант попадет как сахар в улей. Он будет просто уничтожен.

Уже были попытки россиян высаживать десант. Потом здесь по лесам в Николаевской области наши охотники их ловили и всех уничтожили. Этот десант можно сбросить либо с неба, либо подойти с моря. Думаю, оба случая рассматриваются нашей армией и она готова встречать агрессора с оружием в руках.

– Есть много разговоров и ожиданий по подготовке широкого контрнаступления наших войск на Херсон. Если такая операция будет проводиться, то, наверное, она будет проводиться либо из Николаева, либо из Николаевской области. Ваше мнение – реально ли это контрнаступление на Херсон в обозримой перспективе?

– Во-первых, этот контрнаступление возможно и оно будет в случае увеличения количества летального оружия у наших войск. Как оно будет происходить – я не могу вам сказать. Я знаю, как бы я его делал, но я не военный. Поэтому я не могу комментировать военные операции. Скажу одно: россияне очень готовятся к возможным контрнаступлениям и из Николаевской, и из Запорожской областей.

Они там окапываются в полях, запустили Херсонский завод железобетонных изделий и льют там себе какие-то оборонительные сооружения. То есть они также ожидают, и это не будет для нас легкой добычей – освобождение Херсона. То есть это возможно, и я думаю, что это будет в будущем. Но главное – продумать эту операцию до мелочей. Уверен, что военное руководство это понимает.

– Сколько жителей покинули город, и возвращаются ли уже те люди, которые выехали из Николаева в первые дни-недели войны?

– Город покинуло уже более половины людей. Из 480 тысяч человек, думаю, в Николаеве осталось примерно 230 тысяч. Это мы смотрели за использованием воды и также за вывозом мусора. В ближайшее время мы также хотим получить информацию от мобильных операторов с количеством мобильных телефонов и тогда сможем более точно оценить, сколько людей уехало.

Власти призывают жителей Николаева покидать город (фото: пресс-служба Сенкевича)

Дважды в неделю я выхожу в прямой эфир, который транслируем в Facebook, Instagram и на коммунальном телеканале, где общаюсь с людьми, с николаевцами. Как раз вчера был эфир. И люди в который раз спрашивали у меня, можно ли возвращаться. Я отвечаю: на днях были убиты мирные люди, которые просто ходили по городу, которые просто сидели у подъезда. И каждый момент мы все находимся в опасности, потому что может прилететь.

Предупредить такие обстрелы невозможно, запустить сирену от артобстрела невозможно. Когда начинается разрыв снаряда на месте, тогда уже идет предупреждение об угрозе артобстрела и мы даем информацию, чтобы все прятались в укрытие. Поэтому людям возвращаться еще опасно. Я рекомендую, наоборот, покидать город. Когда будет безопасно, тогда мы обязательно людям об этом скажем.

– Считаете ли вы целесообразным переселение людей из одних районов в другие части города, чтобы уберечь их от обстрелов? Вы уже проводите такое или, возможно, планируете проводить?

– Мы предлагаем горожанам переезжать. Более того, мы подготовили детские сады, школы, куда можно временно переехать, пока все это происходит. Но жильцы не очень на это настроены. Думаю, что те люди, которые до сих пор не покинули город – это в основном люди старшего возраста или те, кто ухаживает за старшими людьми – они даже не хотят менять свое место жительства в пределах Николаева. Они отказываются.

С другой стороны, я им постоянно говорю, что они не "тутанхамоны" и не "фараоны", чтобы в своих гробницах схорониться. Потому что, знаете, у нас большинство людей воспринимает свою квартиру как самое ценное в собственной жизни и даже ценнее, чем собственную жизнь, на самом деле. Поэтому говорю им: оставьте, если будет ваше жилище уцелеет – вы вернетесь, никто его не заберет; если оно будет разрушено – то лучше без вас, чем с вами.

– Приезжают ли к вам временные переселенцы из других городов и откуда? Николаев становится для них промежуточным пунктом или они остаются в городе?

– Думаю, большинство людей, которые приезжают в город из Николаевской и Херсонской областей, используют Николаев как промежуточный пункт перемещения. Небольшое количество людей – около 150 – у нас до сих пор живет из области, которые ожидают, что в ближайшее время все нормализуется. А большинство все же приезжает и покидает город.

Когда была массовая эвакуация из Херсона, то все херсонцы просто ехали дальше через Николаев. Потому что Херсон хоть и оккупирован, но не обстреливается. То есть когда херсонцы приезжали в наш город, они попадали под обстрелы, понимали, что в Николаеве опасно и ехали дальше.

– Какая у вас сейчас ситуация с водоснабжением – знаю, что были проблемы? Как удается людей обеспечивать питьевой водой?

– Примерно два месяца назад россияне разрушили водопровод, который обеспечивал город Николаев водой из реки Днепр. Его протяженность 73 километра. Количество и объем воды, которую мы перекачивали из Днепра – это около 120 тысяч кубических метров в сутки. После того, как они разрушили трубу, примерно месяц мы были вообще без централизованного водоснабжения. Мы получали питьевую воду из скважин, развозили и продолжаем развозить ее по городу и бесплатно раздаем ее людям.

Николаев обеспечен продуктами и лекарствами, решают проблему с водой (фото: facebook.com / SenkevichNikolaev)

Через месяц после разрушения трубопровода нам удалось наладить водоснабжение из реки Южный Буг, на которой стоит Николаев. Но по количеству солей, по качеству и жесткости эта вода не может быть питьевой. Хуже всего – это именно соли. У воды вкус моря. То есть когда вы принимаете душ, вы словно в море купаетесь. Конечно, что такую воду нельзя пить, она является технической. Поэтому николаевцы продолжают получать питьевую воду на улицах из машин, а также покупать ее в магазинах бутилировано. Но у жителей есть вода для того, чтобы помыть посуду, принять душ и тому подобное.

Что делать дальше? Мы работаем сейчас с Министерством развития общин и территорий, с министром Алексеем Чернышевым, а также с Посольством Дании по изменению систем очистки той воды, которую мы получаем, и по доведению ее до норм питьевой воды в Украине.

– Насколько город обеспечен продовольствием и медикаментами?

– Город обеспечен и продовольствием, и медикаментами в полном объеме. В первый месяц войны мы были окружены почти на 2/3. После того, как оккупантов отодвинули от окраин города к Херсонской области, мы открыли пути и к Кривому Рогу, и к Кропивницкому, и к Киеву, и к Одессе. То есть на сегодня есть все пути для подвоза провизии и медикаментов, всем обеспечены: магазины работают, медицинские учреждения обеспечены лекарствами.

– Сейчас в Николаеве работают только предприятия критической инфраструктуры или, возможно, и другие?

– У нас на сегодня работают предприятия критической инфраструктуры, медицинские учреждения, но большинство предприятий не работает. Крупнейшее предприятие Николаева – "Заря" - "Машпроект" – было разбомбленно в первый месяц, оно производило турбины. Большинство предприятий отправило своих работников на простой и они выехали из Николаева.

Площадь нашего города составляет почти 260 километров квадратных. У нас на сегодня работает до десяти кафешек, какой-то ресторанчик. А в основном работают супермаркеты, аптеки и предприятия критической инфраструктуры – Николаевводоканал, Николаевоблэнерго, Николаевгаз, Николаевоблтеплоэнерго и так далее.

– Есть ли у вас приблизительные оценки разрушений инфраструктуры в городе?

– Да. У нас повреждено 143 объекта коммунальной собственности – это школы, больницы, библиотеки, спортивные залы и тому подобное. И еще 282 многоквартирных дома, из которых четыре уже не подлежат восстановлению – они тотально разрушены. Также повреждения есть у 374 частных домов, из которых 36 разрушены полностью и не подлежат восстановлению. В целом по состоянию на 8 июня мы оцениваем городские повреждения на сумму более 450 миллионов гривен.

– Есть ли в Николаеве факты мародерства и если да, то как вы пытаетесь этому противодействовать?

– Попытки мародерства были в первые дни войны. Наверное, вы видели истории из Николаева, когда ворам снимали штаны, привязывали их к столбам и резкой давали по попе. Но сейчас у нас все работает – полиция на месте, ТРО на месте, Вооруженные силы на месте. То есть все правоохранительные органы работают даже больше, чем надо. Это я говорю с сарказмом, потому что они уже начали работать по нам.

На восстановление водоснабжения Кабинет министров выделил нам 56 миллионов гривен – для уменьшения потерь воды и для увеличения скважин, из которых поднимаем воду из-под земли. Мы еще не получили эти средства. Только вчера на Кабмине был определен порядок получения этих денег. А еще месяц назад после принятия решения о выделении средств я уже получил вызов на допрос от полиции относительно нецелевого использования этих денег. То есть мы еще деньги не получили, а полиция уже завела на нас в ЕРДР дело об их нецелевом использовании. Это и смешно и грешно.

На последнем Конгрессе местных и региональных властей при президенте городские головы докладывали эту информацию – что кто-то защищает город, работает на "передке", а кто-то как "нквдшник" во время Второй мировой войны пишет бумаги, по которым людей будут сажать в тюрьму.

Сенкевич говорит, что война изменила отношение людей к России (фото facebook.com / SenkevichNikolaev)

– В Николаевском горсовете есть значительное представительство тех партий, которые считались пророссийскими, и чьи представители становятся коллаборантами в других регионах нашей страны. Насколько конструктивный и патриотичный местный политикум в Николаеве сегодня?

– Во-первых, в Николаеве никогда не любили саму Россию. Это ложное впечатление, потому что выбирали партии, которые себя называли пророссийскими. На самом деле у нас в Николаеве люди любили Советский союз. Потому что Советский союз – это лучшее, что произошло с Николаевом. В это время работали заводы.

Почти 100 тысяч жителей, то есть 20% населения, были заняты в производстве кораблей – кораблестроении и смежных с ним отраслях. В Николаеве сделаны почти все авианосцы Советского союза. Этот крейсер "Москва", который мы потопили, также был построен в городе Николаев. То есть очень много военных и продовольственных кораблей были построены в нашем городе и люди этим гордились.

После развала Советского союза россияне через подконтрольные им компании выкупили эти заводы и разрушили их. И люди не смогли связать информацию, что Россия – это не страна, которая является потомком Союза, а это страна, которая фактически разрушила Николаев. Они не смогли слепить эту логическую связь. И потому продолжили любить Россию как потомка Советского союза, потому что Россия продолжает использовать у себя как свою эмблему красную звезду. Мелодия гимна России – это мелодия гимна Союза.

Но мы видим, что к людям приходит понимание, что Россия – это плохо. Если говорить про 2012 или 2014 год, то в Николаевском горсовете 2/3 – это были представители Партии регионов. В 2015 году, когда меня избрали городским головой, половина депутатского корпуса без одного депутата – это была партия "Оппозиционный блок". По результатам последних выборов прошли 17 депутатов от ОПЗЖ – это треть горсовета минус один человек. То есть было 2/3, потом половина, треть. И я думаю, что это количество будет уменьшаться.

Особенно сейчас, когда Россия напала на Украину и обстреливает Николаев, я убежден, что многое в мозгах людей изменилось в плане отношения к России. Наверное, пришло понимание, что это не потомок Советского союза, а убийцы, которые просто истребляют и ненавидят украинцев, потому что мы более трудолюбивы, потому что мы не ожидаем манны небесной, потому что мы не хотим царя. Потому что мы внедряем изменения, и когда нам не нравится президент, мы его меняем, а не президент меняет мозги наших людей.