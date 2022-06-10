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Мэр Николаева оценил масштаб и стоимость разрушений в городе

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Украина, Пятница 10 июня 2022 11:00
Мэр Николаева оценил масштаб и стоимость разрушений в городе Фото: мэр Николаева Александр Сенкевич (mkrada.gov.ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Власти Николаева провели оценки разрушений инфраструктуры в городе. Много домов разрушены вражескими обстрелами полностью и восстановлению не подлежат.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

"У нас повреждено 143 объекта коммунальной собственности - это школы, больницы, библиотеки, спортивные залы и тому подобное. И еще 282 многоквартирных дома, из которых четыре уже не подлежат восстановлению - они разрушены тотально", - сообщил мэр.

По его словам, также имеют повреждения 374 частных дома, из которых 36 разрушены до основания и не подлежат восстановлению.

"В целом по состоянию на 8 июня мы оцениваем городские повреждения на сумму более 450 миллионов гривен", - сказал Сенкевич.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что возвращаться в Николаев из-за вражеских обстрелов пока опасно. Власти наоборот рекомендуют жителям покидать город.

С начала полномасштабного из Николаева выехали более половины жителей. Однако точное число пока неизвестно.

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