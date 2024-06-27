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Мер Мукачева вийде з СІЗО, за нього внесли 30 млн гривень застави

Фото: Андрій Балога (pravda if ua)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Міський голова Мукачева Закарпатської області Андрій Балога вийде з-під варти. За нього внесли заставу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Як повідомили джерела РБК-Україна, мер Мукачева буде звільнений з СІЗО. За нього внесли заставу, розмір якої становить 30 млн гривень. 

Нагадаємо, що Андрія Балогу взяли під варту у середу, 26 червня. Він є фігурантом справи щодо продажу землі за заниженою ціною. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав йому запобіжний у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 30 млн гривень.

 

Що відомо про справу

Днями правоохоронці викрили незаконну схему з продажу земельної ділянки у центрі Мукачева Закарпатської області за заниженою ціною. За даними слідства, мер Мукачева Андрій Балога посприяв прийняттю рішення про продаж землі, вартість якою була занижена у дев'ять разів. Йдеться про зловживання на майже 75 млн гривень.

Крім Балоги, підозру у зловживанні службовим становищем отримав голова Мукачівської районної ради Михайла Лань.

Сьогодні, 27 червня, ВАКС відправив у СІЗО голову райради та колишнього начальника земельного відділу Мукачівської міськради. Вони теж можуть вийти під заставу.

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МукачевоЗапобіжний західСудАндрій Балога