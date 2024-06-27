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Мэр Мукачево выйдет из СИЗО, за него внесли 30 млн гривен залога

Фото: Андрей Балога (pravda if ua)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Городской голова Мукачево Закарпатской области Андрей Балога выйдет из-под стражи. За него внесли залог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщили источники РБК-Украина, мэр Мукачево будет освобожден из СИЗО. За него внесли залог, размер которого составляет 30 млн гривен.

Напомним, что Андрей Балога был взят под стражу в среду, 26 июня. Он является фигурантом дела по продаже земли по заниженной цене. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 30 млн гривен.

 

Что известно о деле

На днях правоохранители разоблачили незаконную схему по продаже земельного участка в центре Мукачево Закарпатской области по заниженной цене. По данным следствия, мэр Мукачева Андрей Балога посодействовал принятию решения о продаже земли, стоимость которой была занижена в девять раз. Речь идет о злоупотреблении почти в 75 млн гривен.

Кроме Балоги, подозрение в злоупотреблении служебным положением получил глава Мукачевского районного совета Михаила Лань.

Сегодня, 27 июня, ВАКС отправил в СИЗО главу райсовета и бывшего начальника земельного отдела Мукачевского горсовета. Они тоже могут выйти в залог.

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МукачевоМера пресеченияСудАндрей Балога