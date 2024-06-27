ua en ru
Чт, 27 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мер Мукачева вийде з СІЗО, за нього внесли 30 млн гривень застави

Мукачево, Четвер 27 червня 2024 14:22
UA EN RU
Мер Мукачева вийде з СІЗО, за нього внесли 30 млн гривень застави Фото: Андрій Балога (pravda if ua)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Міський голова Мукачева Закарпатської області Андрій Балога вийде з-під варти. За нього внесли заставу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Як повідомили джерела РБК-Україна, мер Мукачева буде звільнений з СІЗО. За нього внесли заставу, розмір якої становить 30 млн гривень.

Нагадаємо, що Андрія Балогу взяли під варту у середу, 26 червня. Він є фігурантом справи щодо продажу землі за заниженою ціною. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав йому запобіжний у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 30 млн гривень.

Що відомо про справу

Днями правоохоронці викрили незаконну схему з продажу земельної ділянки у центрі Мукачева Закарпатської області за заниженою ціною. За даними слідства, мер Мукачева Андрій Балога посприяв прийняттю рішення про продаж землі, вартість якою була занижена у дев'ять разів. Йдеться про зловживання на майже 75 млн гривень.

Крім Балоги, підозру у зловживанні службовим становищем отримав голова Мукачівської районної ради Михайла Лань.

Сьогодні, 27 червня, ВАКС відправив у СІЗО голову райради та колишнього начальника земельного відділу Мукачівської міськради. Вони теж можуть вийти під заставу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мукачево Запобіжний захід Суд Андрій Балога
NEWS
Шмигаль після критики Зеленського відправив міністрів до прифронтових регіонів
Шмигаль після критики Зеленського відправив міністрів до прифронтових регіонів
DAILY
Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року