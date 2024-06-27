Мер Мукачева вийде з СІЗО, за нього внесли 30 млн гривень застави

Міський голова Мукачева Закарпатської області Андрій Балога вийде з-під варти. За нього внесли заставу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Як повідомили джерела РБК-Україна, мер Мукачева буде звільнений з СІЗО. За нього внесли заставу, розмір якої становить 30 млн гривень. Нагадаємо, що Андрія Балогу взяли під варту у середу, 26 червня. Він є фігурантом справи щодо продажу землі за заниженою ціною. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав йому запобіжний у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 30 млн гривень.