Мэр Мукачево выйдет из СИЗО, за него внесли 30 млн гривен залога
Городской голова Мукачево Закарпатской области Андрей Балога выйдет из-под стражи. За него внесли залог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Как сообщили источники РБК-Украина, мэр Мукачево будет освобожден из СИЗО. За него внесли залог, размер которого составляет 30 млн гривен.
Напомним, что Андрей Балога был взят под стражу в среду, 26 июня. Он является фигурантом дела по продаже земли по заниженной цене. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 30 млн гривен.
Что известно о деле
На днях правоохранители разоблачили незаконную схему по продаже земельного участка в центре Мукачево Закарпатской области по заниженной цене. По данным следствия, мэр Мукачева Андрей Балога посодействовал принятию решения о продаже земли, стоимость которой была занижена в девять раз. Речь идет о злоупотреблении почти в 75 млн гривен.
Кроме Балоги, подозрение в злоупотреблении служебным положением получил глава Мукачевского районного совета Михаила Лань.
Сегодня, 27 июня, ВАКС отправил в СИЗО главу райсовета и бывшего начальника земельного отдела Мукачевского горсовета. Они тоже могут выйти в залог.
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