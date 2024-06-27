ua en ru
Чт, 27 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мэр Мукачево выйдет из СИЗО, за него внесли 30 млн гривен залога

Мукачево, Четверг 27 июня 2024 14:22
UA EN RU
Мэр Мукачево выйдет из СИЗО, за него внесли 30 млн гривен залога Фото: Андрей Балога (pravda if ua)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Городской голова Мукачево Закарпатской области Андрей Балога выйдет из-под стражи. За него внесли залог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщили источники РБК-Украина, мэр Мукачево будет освобожден из СИЗО. За него внесли залог, размер которого составляет 30 млн гривен.

Напомним, что Андрей Балога был взят под стражу в среду, 26 июня. Он является фигурантом дела по продаже земли по заниженной цене. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 30 млн гривен.

Что известно о деле

На днях правоохранители разоблачили незаконную схему по продаже земельного участка в центре Мукачево Закарпатской области по заниженной цене. По данным следствия, мэр Мукачева Андрей Балога посодействовал принятию решения о продаже земли, стоимость которой была занижена в девять раз. Речь идет о злоупотреблении почти в 75 млн гривен.

Кроме Балоги, подозрение в злоупотреблении служебным положением получил глава Мукачевского районного совета Михаила Лань.

Сегодня, 27 июня, ВАКС отправил в СИЗО главу райсовета и бывшего начальника земельного отдела Мукачевского горсовета. Они тоже могут выйти в залог.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мукачево Мера пресечения Суд Андрей Балога
NEWS
Шмыгаль после критики Зеленского отправил министров в прифронтовые регионы
Шмыгаль после критики Зеленского отправил министров в прифронтовые регионы
DAILY
Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года