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Мэр Минска приказал убрать с полок магазинов товары из Украины, Польши и Литвы

Автор: РБК-Украина

Мэр Минска приказал убрать с полок магазинов товары из Украины, Польши и Литвы. По его словам, украинские, польские и литовские товары замещают белорусскую продукцию в магазинах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SB.by.

"Сегодня ряд стран ввели против нас санкции - Украина, Литва, Польша, - а их товары (конфеты, сдоба, чаи, печень) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать. Поэтому мы жестко поставили перед сетями вопрос: либо ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры", - сказал Кухарев.

Напомним, что Литва и Польша призвали ЕС усилить давление на Беларусь из-за мигрантов.

Также Путин и Лукашенко договорились принять план противодействия санкциям Запада.

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