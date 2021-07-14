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Путин и Лукашенко договорились принять план противодействия санкциям Запада

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Минск, Среда 14 июля 2021 16:39
Путин и Лукашенко договорились принять план противодействия санкциям Запада Фото: Александр Лукашенко и Владимир Путин (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Президенты России и Беларуси - Владимир Путин и Александр Лукашенко - на вчерашней встрече договорились принять совместный план противодействия санкциям Запада. На встрече также обсуждалось снятие торговых барьеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

"Правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям", - заявила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

По ее словам, стороны также обсуждали снятие барьеров на поставки белорусской продукции, в том числе в сфере государственных закупок. Кроме того, договорились о бесперебойных поставок углеводородного сырья в Беларусь.

Напомним, ранее Лукашенко говорил, что Беларуси "нечего париться" по поводу санкций Европейского союза.

А на этой неделе ЕС продлил экономические санкции против России за оккупацию Крыма.

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