Путин и Лукашенко договорились принять план противодействия санкциям Запада
Президенты России и Беларуси - Владимир Путин и Александр Лукашенко - на вчерашней встрече договорились принять совместный план противодействия санкциям Запада. На встрече также обсуждалось снятие торговых барьеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.
"Правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям", - заявила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.
По ее словам, стороны также обсуждали снятие барьеров на поставки белорусской продукции, в том числе в сфере государственных закупок. Кроме того, договорились о бесперебойных поставок углеводородного сырья в Беларусь.
Напомним, ранее Лукашенко говорил, что Беларуси "нечего париться" по поводу санкций Европейского союза.
А на этой неделе ЕС продлил экономические санкции против России за оккупацию Крыма.