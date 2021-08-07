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Мер Мінська наказав прибрати з полиць магазинів товари з України, Польщі та Литви

Автор: РБК-Україна

Мер Мінська наказав прибрати з полиць магазинів товари з України, Польщі та Литви. За його словами, українські, польські та литовські товари заміщають білоруську продукцію в магазинах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SB.by.

"Сьогодні ряд країн ввели проти нас санкції - Україна, Литва, Польща, - а їх товари (цукерки, здоба, чаї, печінка) стоять в магазинах на кращих полицях! При цьому вітчизняні треба ще й пошукати. Тому ми жорстко поставили перед мережами питання: або ситуація змінюється, або ми будемо зі свого боку вживати заходів", - сказав Кухарєв.

Нагадаємо, що Литва і Польща закликали ЄС посилити тиск на Білорусь через мігрантів.

Також Путін і Лукашенко домовилися прийняти план протидії санкціям заходу.

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БілорусьМинск