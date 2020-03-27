ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мэр Ивано-Франковска ожидает пика заболеваний коронавирусом в апреле

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 09:55
Мэр Ивано-Франковска ожидает пика заболеваний коронавирусом в апреле
Фото: Руслан Марцинкив

Ежедневно городские медицинские учреждения тестируют пациентов с подозрением на коронавирус

Из-за стремительного распространения коронавируса в Ивано-Франковске прогнозируют пик заболеваемости Covid-19 в середине-конце апреля. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в своем Facebook.

Марцинкив прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в городе.

"Ежедневно получаем быстрые тесты. Городские медицинские учреждения тестируют пациентов с подозрением на коронавирус. Пика увеличения больных следует ждать в середине-конце апреля. Должны быть готовыми", - написал мэр.

Как сообщается, всего в Ивано-Франковской области было зафиксировано 84 случая подозрений на коронавирус, 16 из них подтверждены.

Напомним, в Ивано-Франковской области обнаружили коронавирус у местного священника.

Также ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили у сотрудника ивано-франковской полиции. Правоохранитель вместе с напарницей обеспечивал госпитализацию других больных коронавирусом. У напарницы заражения коронавирусом не обнаружили.

В Сингапуре будут сажать в тюрьму за намеренное приближение к людям В Узбекистане сообщили о первой смерти от коронавируса
Новости Украины Ивано-ФранковскмэрКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь