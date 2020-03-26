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В Ивано-Франковской области коронавирус обнаружили у священника

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 17:06
В Ивано-Франковской области коронавирус обнаружили у священника
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина принимал участие в священной ходе

В Ивано-Франковской области обнаружили заражение коронавирусом у местного священника. Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач области Руслан Савчук, передает РБК-Украина.

По словам главного санврача, коронавирус подтвердили у священника с Надвирнянского района. Сейчас мужчина находится в состоянии средней тяжести, но оно улучшается.

"Богослужений в последнее время он не проводил. Была лишь небольшая хода. Контактный круг лиц определен", - заявил Савчук.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили у сотрудника ивано-франковской полиции. Правоохранитель вместе с напарницей обеспечивал госпитализацию других больных коронавирусом. У напарницы заражение коронавирусом не обнаружили.

Как писало РБК-Украина, всего в Ивано-Франковской области по состоянию на 26 марта официально подтвердили 16 случаев коронавируса. В целом количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине составляет 156. От болезни скончались уже 5 человек, одному больному удалось вылечиться.

Кроме того, министр здравоохранения Илья Емец заявил, что не исключает увеличения количества летальных случаев от коронавируса. Он отметил, что украинская медицинская система не готова к лечению заболевания COVID-19.

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Новости Украины Ивано-Франковская областьсвященникКоронавирус
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