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Мер Івано-Франківська очікує піку захворювань на коронавірус у квітні

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 09:55
Мер Івано-Франківська очікує піку захворювань на коронавірус у квітні
Фото: Руслан Марцінків

Щодня міські медичні заклади тестують пацієнтів з підозрою на коронавірус

Через стрімке поширення коронавірусу в Івано-Франківську прогнозують пік захворюваності на Covid-19 у середині-кінці квітня. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків у своєму Facebook.

Марцінків прокоментував ситуацію з поширенням коронавірусу у місті.

"Щодня отримуємо швидкі тести. Міські медичні заклади тестують пацієнтів з підозрою на коронавірус. Піку збільшення хворих слід чекати у середині - кінці квітня. Мусимо бути готовими", - написав мер.

Як повідомляється, усього в Івано-Франківській області було зафіксовано 84 випадки підозр на коронавірус, 16 з них підтверджені.

Нагадаємо, у Івано-Франківській області виявили зараження коронавірусом у місцевого священника.

Також раніше повідомлялося, що коронавірус виявили у співробітника івано-франківської поліції. Правоохоронець разом з напарницею забезпечував госпіталізацію інших хворих коронавірусом. У напарниці зараження коронавірусом не виявили.

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