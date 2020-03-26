ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Ивано-Франковской области коронавирусом заболел полицейский

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 16:25
В Ивано-Франковской области коронавирусом заболел полицейский
Фото: полиция (РБК-Украина)

Патрульный оказывал помощь по госпитализации первых пациентов с коронавирусом в области

Среди инфицированных коронавирусом COVID-19 в Ивано-Франковской области сотрудник патрульной полиции. Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач области Руслан Савчук, передает РБК-Украина.

По его словам, на данный момент патрульный находится в больнице. Контактные лица - на самоизоляции.

"По полицейскому - есть лабораторно подтвержденный COVID-19. Он находится в больнице. Состояние его здоровья средней степени тяжести. Круг контактных известен. Проводится дезинфекция помещений, где он находился, контактные лица уже на самоизоляции", - сообщил Савчук.

Также санврач отметил, что патрульный вместе с напарницей оказывал помощь при госпитализации первых случаев коронавируса в Ивано-Франковской области.

"Другая полицейская, которая была с ним тогда в одной группе… по ней лабораторно отрицательный результат исследования. Но она также находится на самоизоляции", - рассказал Савчук.

Как сообщил глава Ивано-Франковской полиции Владимир Голубош, около 20 коллег полицейского, у которого подтвердили коронавирус, пройдут быстрые тесты на COVID-19.

Отметим, всего в области лабораторно подтвержденных 16 случаев коронавируса. Всего по Украине Минздрав официально подтвердил 156 случаев заболевания.

В Черновцах выписали 5 пациентов с подозрением на коронавирус В Винницкой области коронавирус подтвердили у ребенка
Новости Украины полицияИвано-Франковская областьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь