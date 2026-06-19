Мер Івано-Франківська розкрив "російський слід" у протестах та назвав кількість мігрантів

Протести проти трудових мігрантів в Івано-Франківську використовує російська пропаганда.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив мер міста Руслан Марцінків.
За словами мера, історія почалася з того, що один з ЖЕКів оголосив про те, що він розглядає можливість взяти на роботу трудових мігрантів.
"Хоча цих трудових мігрантів з Індії - 36 в цілій області", - сказав Марцінків.
Марцінків підкреслив, що категорично проти трудової міграції як такої.
"Все-таки треба шукати шляхи, як забезпечити ті чи інші галузі економіки своїми мешканцями, через перепрофілювання, перенавчання, залучення жінок тощо", - додав він.
Фото: Руслан Марцінків - про дискусії щодо мігрантів в Україні (інфографіка: РБК-Україна)
Мер пояснив, що побачив, як тему мігрантів використовує російська пропаганда, тому й вирішив про це сказати публічно.
За його словами, він навіть просив окремих активістів у Франківську не проводити протестні акції, щоб не підігравати московській пропаганді.
"Ми сьогодні в часі війни, і ми повинні 10 разів обдумати і тільки після того робити якісь заходи, щоб не нашкодити українській державі", - наголосив Марцінків.
Він додав, що в мирний час подібні акції протесту були б цілком демократичним явищем. Однак сьогодні, за його словами, ворог використовує такі речі у власній пропаганді.
"Тому я проти мігрантів, але я вважаю, що використання цієї теми може шкодити Україні", - підсумував мер.
Нагадаємо, тема міграції залишається однією з найбільш обговорюваних в Україні. У суспільстві ширяться чутки про засилля іноземних мігрантів-заробітчан, яких начебто масово завозять на роботу.
У Міністерстві економіки наголошували, що питання залучення трудових мігрантів наразі не актуальне. У пріоритеті уряду - повернення українців, які виїхали за кордон.
Крім того, в Інституті демографії зазначали, що реальні цифри свідчать: наразі йдеться лише про тисячі людей, а не про сотні тисяч.
Чи замінять українців мігрантами - читайте у матеріалі РБК-Україна.