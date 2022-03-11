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Мэр Харькова к западным лидерам: Закрыв небо, вы спасете жизнь людей

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Харьков, Пятница 11 марта 2022 21:05
Мэр Харькова к западным лидерам: Закрыв небо, вы спасете жизнь людей Мэр Харькова Игорь Терехов (twitter.YashinNatalia)
Автор: Татьяна Самарук

Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к западным лидерам. В частности, он призвал закрыть небо, ведь для Украины сейчас это очень важно.

Об этом мэр рассказал в интервью РБК-Украина.

Терехов рассказал, как люди из других городов Украины могут помочь. В частности, сейчас ожидается гуманитарная помощь, медикаменты.

Однако мэр отметил, что самое главное, чем могут помочь из-за границы, это давить на свои правительства.

"Я разговаривал с мэром Нью-Йорка, с мэром Бостона. У них есть свое лобби в Конгрессе. И, конечно, то, что касается закрытия неба - это была бы очень мощная поддержка Украины, города Харькова", - сказал Терехов.

Также мэр Харькова сказал, что хочет передать западным лидерам, которые сейчас отказываются закрывать небо над Украиной.

"Закройте небо. Это для нас очень важно - вы спасете жизнь людей. Ведь самое главное - это жизнь человека. Закрыв небо, вы спасете жизнь людей. И обратите, пожалуйста, внимание на призывы президента относительно того, что нужно закрыть небо", - добавил мэр.

Ранее мы сообщали, что мэр Харькова заявил, что оккупанты предлагали ему сдать город.

Также мы писали, что из-за вражеских обстрелов в Харькове более 300 домов без тепла.

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