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Мэр Харькова заявил, что оккупанты предлагали ему сдать город

Новина українською →
Харьков, Вторник 08 марта 2022 15:45
Мэр Харькова заявил, что оккупанты предлагали ему сдать город Фото: Харьковская ОГА после обстрелов (УНИАН)
Автор: Светлана Мащенко

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что оккупанты предлагали ему сдать город.

Об этом глава города рассказал в телемарафоне.

"Мне поступило такое же сообщение, как чиновникам обладминистрации. Я не реагирую на это", - рассказал Терехов.

Мэр также добавил, что коммунальные службы работают, Харьков обеспечен водой, теплом - там, где это возможно, там, где дома не разбиты и подлежат восстановлению.

Отметим, что руководители городов и поселков Украины начали получать сообщения с предупреждением "не доводить до гуманитарной катастрофы, и не позволять националистам "прикрываться".

В частности, такие сообщения получил Заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха.

"Я внук тех, кого русские убивали голодом в 32-м, я внук тех пережил Вторую мировую, я обычный украинец, который делает свою работу. Нас миллионы, непокоренных", - написал он.

Вот такое сообщение получил Семенуха:

Мэр Харькова заявил, что оккупанты предлагали ему сдать город

Фото: facebook.com/SemenukhaRoman

Ранее мы писали, что в экопарке под Харьковом оккупанты расстреляли людей, которые прорвались покормить животных.

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