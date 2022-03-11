Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит

С первых дней войны Харьков живет под непрекращающимися обстрелами и бомбардировками. Оккупанты беспощадно атакуют даже жилые массивы, убивая мирных жителей. О ситуации в Харькове и о том, как он держит оборону в блиц-интервью РБК-Украина рассказал мэр города Игорь Терехов.

– Расскажите о ситуации в городе.

– Ситуация в городе очень напряженная, потому что все время не прекращаются обстрелы. Обстреливают жилые районы Харькова. Сейчас очень сильно стреляют по Горизонту – это очень большой жилой массив, это также Рогань, это район завода ХТЗ.

Вторая очень большая зона обстрела – это Пятихатки. Сегодня мы из этого района частично эвакуировали людей. Так что ситуация очень напряженная.

– Слышали, что есть проблемы с отоплением в городе. Скажите, сколько сейчас домохозяйств и людей остались без тепла?

– У нас порядка 400 домов разрушены. И, конечно, подать там отопление не представляется возможным. Все остальные дома у нас с отоплением. Но тем не менее я обратился к жителям Харькова – потому что у нас ожидаются морозы по 19 градусов ночью – чтобы они спускались на станции метрополитена, в бомбоубежища.

Там мы будем подвозить горячее питание, кормить людей, обеспечивать медикаментами, предоставлять теплые вещи, одеяла, матрасы. У нас есть это в наличии и мы, конечно же, будем это раздавать.

Оккупанты целенаправленно уничтожают Харьков (фото: GettyImages)

– Есть ли проблемы с водо- и электроснабжением?

– То, что касается этих 400 домов – как вы сами понимаете, там невозможно сегодня находиться. В остальные части города мы воду подаем, ремонтируем, потому что водопроводы также разбивают снарядами. У нас был пробит водопровод 1200 мм и наши коммунальщики его починили, несмотря на то, что летали снаряды и рядом разрывались. Сегодня он функционирует. Мы подаем воду практически неограниченно. Только перекрываем там, где сегодня люди не живут и где дома разрушены.

То, что касается электроснабжения, то могу сказать, что сегодня очень много снарядов прилетело в наши трансформаторные подстанции. Но невзирая на все это, мы переключаемся, ремонтируем вместе с облэнерго. И на сегодня есть электроснабжение в городе Харькове.

– А какая ситуация с продуктами и медикаментами?

– Мы сегодня получаем большую гуманитарную помощь по линии Офиса президента, Кабинета министров – наша благодарность за это. Кроме того, я обратился к мэрам других городов Украины и к нам отовсюду поступает гуманитарная помощь.

Обратился к мэрам наших городов-побратимов, просто к партнерам города Харькова в других уголках мира – не только Европы. И отовсюду нам также идет гуманитарная помощь. Когда эти грузы приходят, мы это все, так сказать, с колес сразу раздаем людям.

– Есть ли у вас примерные оценки количества жертв и масштаб разрушений, нанесенный агрессором?

– Конечно, они у меня есть. Конечно, я понимаю, сколько жертв есть сегодня среди мирного населения. Но я из этических соображений не хочу вам этого говорить. Что касается разрушений, как я уже сказал – более 400 домов полностью разрушены, это многоэтажные дома. А всего у нас 8 тысяч домов. Приведу цифру: 48 школ, которые у нас полностью разрушены.

– Людям достаточно мест в укрытиях?

– Пока есть у нас места и возможности. Основное – это метрополитен – там самое большое скопление людей, куда у нас есть более быстрый доступ, чтобы обслужить людей питанием. С питанием в метрополитене у нас практически вопросов нет, мы туда завозим и детское питание.

Я благодарен всем, благодарен волонтерам, потому что они играют большую роль. Волонтеры вместе с нами получают продукты питания, сами готовят, мы освободили всех от коммунальных платежей. Рестораны готовят на своих базах и развозят горячее питание.

Многие люди вынуждены буквально жить в метро (фото: Getty Images)

– Когда мы говорили с вами примерно неделю назад, вы говорили, что россияне уже предпринимали несколько попыток прорваться в город. Насколько сейчас они близко к городу?

– Эти попытки не прекращаются. Нас регулярно обстреливают с самолетов и оружия, с земли. И наши войска стоят на смерть, отстаивая город Харьков.

– Также в конце прошлой недели мы с вами говорили о том, что Харьков ожидает организации гуманитарного коридора. Есть ли какие-либо подвижки в этом вопросе?

– Этот гуманитарный коридор на сегодня планируется с Изюма. Знаю, что и президент, и правительство над этим работает. Поэтому когда он будет организован, мы, конечно, будем вывозить людей.

– Допускаете ли вы, что война в Украине может перейти в затяжную фазу? И если да, то насколько она может затянуться?

– Я не могу этого комментировать. Я, как и вы или кто-либо другой, не понимаю, как долго это продлится. Я бы, конечно, хотел, чтобы быстрее кровопролития прекратились, чтобы мы быстрее победили и начали восстанавливать все города. И, конечно же, я всей душой болею за город Харьков.

Знаете, в перерывах между тем, как стреляют, мы уже думаем над тем, как будем восстанавливать город. Поэтому, конечно, я бы хотел, чтобы война закончилась как можно скорее нашей победой.

– Видите ли вы политическое решение этой агрессии?

– То, что касается политического – этим же занимается президент. Есть такая пословица: "каждый баран должен висеть свою ногу". Возможно, она не очень актуальная сейчас. Но каждый должен заниматься своим делом.

Мое дело сейчас – это обеспечить мало-мальски нормальные условия в городе. Я уже публиковал у себя на странице, как наши коммунальщики подают тепло. Но они под огнем работают. Это же героизм. Наши коммунальщики – настоящие герои. Неслучайно город Харьков – это город-герой.

С мародерами в Харькове справляются оперативно (фото: Getty Images)

– Мародерство есть в городе и как с ним боретесь?

– К сожалению, есть. Есть, если можно так сказать, "люди" – потому что я их не считаю за людей. Как можно в такой момент, когда мы все объединены, мародерствовать? Могу сказать, что полиция справляется и очень большая благодарность нашим полицейским, которые активно реагируют на такие факты.

К примеру, вчера разбили магазин "Алло". Полиция тут же захватила этих мародеров. Потом мы связывались с хозяевами магазина, чтобы все это привели в порядок. Люди также очень сильно помогают. Знаете, сегодня город сплочен как никогда. И, конечно же, этим мародерам достается очень серьезно.

– Существует такое мнение, что беспощадные бомбардировки Харькова – это месть Путина за то, что оккупантов здесь не встретили цветами как "освободителей". Согласны ли вы с этим?

– Я не могу сказать о том, что в голове у Путина. Это совершенно нереально. Но несмотря на то, как бомбят Харьков, он мужественно стоит. Этот подвиг отметил и президент, и город Харьков – это город-герой. Это очень сильно поднимает харьковчанам дух.

– Как люди из других регионов Украины и из-за границы сейчас могут помочь Харькову и харьковчанам?

– Я обратился к мэрам других городов, зарубежных городов. К нам идет гуманитарная помощь, медикаменты. Что самое главное нужно – это давление на свои правительства, потому что у мэров есть такие возможности. Например, я разговаривал с мэром Нью-Йорка, с мэром Бостона. У них есть свое лобби в Конгрессе. И, конечно, то, что касается закрытия неба – это была бы очень мощная поддержка Украине, городу Харькову, в том числе.

– Чтобы вы хотели передать западным лидерам, которые сейчас отказываются закрывать небо над Украиной и в частности над Харьковом от вражеских самолетов России?

– Закройте небо. Это для нас очень важно – вы спасете жизни людей. А ведь самое главное – это же жизнь человека. Закрыв небо, вы спасете жизни людей. И обратите, пожалуйста, внимание на призывы президента о том, что нужно закрыть небо.