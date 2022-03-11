Мер Харкова до західних лідерів: закривши небо, ви врятуєте життя людей
Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до західних лідерів. Зокрема, він закликав закрити небо, адже для України зараз це дуже важливо.
Про це міський голова розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Терехов розповів, як люди з інших міст України можуть допомогти. Зокрема, зараз очікується гуманітарна допомога, медикаменти.
Однак мер зазначив, що найголовніше чим можуть допомогти з-за кордону, це тиснути на свої уряди.
"Я розмовляв із мером Нью-Йорка, з мером Бостона. Вони мають своє лобі в Конгресі. І, звичайно, те, що стосується закриття неба - це була б дуже потужна підтримка України, міста Харкова", - сказав Терехов.
Також мер Харкова сказав, що хоче передати західним лідерам, які зараз відмовляються закривати небо над Україною.
"Закрийте небо. Це для нас дуже важливо - ви врятуєте життя людей. Адже найголовніше - це ж життя людини. Закривши небо, ви врятуєте життя людей. І зверніть, будь ласка, увагу на заклики президента щодо того, що потрібно закрити небо", - додав мер.
Раніше ми повідомляли, що мер Харкова заявив, що окупанти пропонували йому здати місто.
Також ми писали, що через ворожі обстріли в Харкові понад 300 будинків без тепла.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!