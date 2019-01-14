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Мэр Гданьска не дышит самостоятельно, - врачи

Новости » Общество    14.01.2019 - 15:12
Мэр Гданьска не дышит самостоятельно, - врачи
Фото: Павел Адамович (flickr.com corepp)

За жизнь мэра борются восемь специалистов во главе со специалистом по анестезиологии и интенсивной терапии

Врачи рассказали, что состояние здоровья мэра Гданьска Павла Адамовича очень тяжелое - он не может самостоятельно дышать. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на wyborcza.p.

Сообщается, что за жизнь мэра борются восемь специалистов во главе со специалистом по анестезиологии и интенсивной терапии. В команду также входят специалисты по общей хирургии, кардиохирурги, кардио-анестезиологи

"Мэр не при сознании. Он не дышит самостоятельно. Ему помогает аппарат - ЕКМО (Экстракорпоральная мембранная оксигенация, - ред.), который заменяет его сердце и легкие. Прогноз весьма неопределенный. Мы боремся", - говорится в сообщении.

Напомним, врач медицинского университета Гданьска Томаш Стефаняк сообщал, что Павел Адамович перенес длительную операцию после покушения на его жизнь накануне, но его состояние остается критическим.

Как известно, в понедельник доноры в Польше массово сдавали кровь, чтобы спасти жизнь мэра Гданьска Павла Адамовича, который нуждается в переливании крови после удара ножом в сердце и живот во время благотворительной акции.

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