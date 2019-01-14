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Мер Ґданська не дихає самостійно, - лікарі

Новини » Суспільство    14.01.2019 - 15:12
Мер Ґданська не дихає самостійно, - лікарі
Фото: Павел Адамович (flickr.com corepp)

За життя мера борються вісім спеціалістів на чолі з фахівцем з анестезіології та інтенсивної терапії

Лікарі розповіли, що стан здоров'я мера Гданська Павла Адамовича дуже тяжкий - чоловік не може самостійно дихати. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись  на wyborcza.p.

Повідомляється, що за життя мера борються вісім спеціалістів на чолі з фахівцем з анестезіології та інтенсивної терапії. У команду також входять фахівці з загальної хірургії, кардіохірурги, кардіо-анестезіологи

"Мер не при свідомості. Він не дихає самостійно. Йому допомагає апарат - ЕКМО (Екстракорпоральна мембранна оксигенація, - ред.), який замінює його серце і легені. Прогноз дуже невизначений. Ми боремося", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, лікар медичного університету Гданська Томаш Стефаняк повідомляв, що Павел Адамович переніс тривалу операцію після замаху на його життя напередодні, але його стан залишається критичним.

Як відомо, у понеділок донори в Польщі масово здавали кров, щоб врятувати життя мера Гданська Павла Адамовича, який потребує переливання крові після удару ножем у серце і живіт під час благодійної акції.

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