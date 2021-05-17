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Мэр Днепра вывесил флаг Израиля над горсоветом

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Киев, Понедельник 17 мая 2021 09:03
Мэр Днепра вывесил флаг Израиля над горсоветом Фото: Борис Филатов распорядился вывесить флаг Израиля над горсоветом (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Над мэрией Днепра по личному распоряжению городского головы Бориса Филатова вывесили флаг Израиля.

Об этом Филатов сообщил на странице в Facebook.

По словам Филатова, поднятый флаг символизирует не поддержку "одной из сторон", а поддержку наших бывших соотечественников, друзей и близких, которые вынуждены прятаться в бомбоубежищах от очередных ударов ракет.

"Единственное, чем мы сегодня можем помочь сейчас нашим близким, это тем, что высказать им свое сочувствие и слова безусловной поддержки. Что уже, согласитесь, совсем немало в этом подлом мире двойных стандартов", - написал мэр Днепра.

Закрывая тему. ... Сегодня по моему личному распоряжению над мэрией Днепра вывешен флаг Израиля. Пожалуйста, не нужно...

Posted by Borys Filatov on Sunday, May 16, 2021

Как писало РБК-Украина, в Израиле вновь разгорелся конфликт с боевиками ХАМАС. Стороны конфликта ежедневно обмениваются обстрелами, в результате которых гибнут гражданские, подробнее читайте в материале "Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт".

За время конфликта группировки ХАМАС и "Исламский джихад" выпустили по Израилю более трех тысяч ракет. После непродолжительного затишья обстрелы из Газы возобновились.

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